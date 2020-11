Qui els entengui que els voti Qui els entengui que els voti

Salvador Cardús Ros

06.11.2020 | 21:24

No sé fins a quin punt és legítim aprofitar l'espai d'aquest article per confessar que no s'entén alguna cosa i no per ajudar a explicar-la. Però això és el que faré avui. Parlo dels canvis al govern municipal, en què res no sembla el que es diu, i el que es diu no sembla...