Justificar

Editorial

07.11.2020 | 04:00

Terrassa no és aliena ja a les protestes al carrer relacionades amb les mesures per prevenir els contagis del coronavirus. Ahir es van registrar dues convocatòries. Per un cantó, l'hostaleria i, per l'altre, grups autodenominats d'esquerra independentista, de col·lectius de defensa de l'habitatge i de la sanitat pública.

Aquestes manifestacions s'estan reproduint sistemàticament a ciutats de Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol i posen de manifest el descontentament des de diversos segments de la població contra la forma de lluitar contra la pandèmia i, en especial, contra els efectes que aquestes decisions provoquen a la població. La lluita contra la pandèmia és extremadament complicada i és per això que es necessiten no només decisions efectives, sinó també explicacions i raonaments que les justifiquin.