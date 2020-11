El "feeling"

Josep Ballbè i Urrit

06.11.2020 | 21:24

L'anglès és un bon proveïdor de mots per al nostre vocabulari. En tenim un munt, com el que avui he situat al títol. El trobo summament interessant. El seu equivalent correspon al "sentiment", la sensibilitat, el fet de sentir. En llatí, "sentire" volia dir sentir i olorar. En psicologia,...