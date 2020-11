Estats Units Estats Units

Estats Units

Xavier Marcet

06.11.2020 | 21:24

No puc recordar les vegades que he viatjat, sobretot per feina, als Estats Units. Ha estat per a mi un país inspirador que m'ha ajudat a entendre moltes coses del futur. També he conegut allà dimensions molt més grans que les a què jo estava acostumat. Hi ha ciutats que m'han fascinat com la San Francisco dels...