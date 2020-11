Editorial

05.11.2020 | 21:16

El sindicat d'ensenyament USTEC ha posat el crit en el cel en saber que existeix la possibilitat que els docents hagin de supervisar les autoproves d'antígens a les aules. Partim de la base que els mestres i professors no poden administrar ni un xarop per a la tos als alumnes tot i tenir recepta mèdica. Doncs ara sembla que al departament de Salut es parla de la possibilitat que s'hagin d'encarregar de supervisar i controlar que els alumnes es facin les proves a classe, verificar que s'ha fet bé i controlar la cadena de custòdia de les proves. Segurament sortirà algú que dirà que no és per tant, que els docents es queixen per qualsevol cosa i que fan poques hores de classe i que tenen moltes vacances; el de sempre.

No és la primera vegada que fem un crit d'atenció sobre l'esforç que estan fent mestres i professors d'ençà que ha començat la pandèmia. No som del tot conscients de com van respondre a les necessitats del confinament i la tornada a la nova normalitat està també sent molt complicada. En circumstàncies normals han de controlar entrades i sortides, amb aplicació de gel i presa de temperatura, amb especial cura que no es barregin grups bombolla; que les classes estiguin ventilades, que tots els nens portin les mascaretes, que no parlin quan beuen aigua; més gel abans d'anar al lavabo i recordar que es rentin bé les mans; desinfecció d'espais a les aules especials que no són del grup; que no es barregin grups als passadissos, que es mantinguin distàncies i no coincideixin amb altres a l'hora del pati; controlar simptomatologia sospitosa a classe i preocupar-se que l'alumne vagi a un espai d'aïllament fins que el vinguin a buscar; desinfectar espais personals abans de sortir i que es tornin a aplicar gel hidroalcohòlic. I impartir classe, és clar. I no només amb els alumnes que estan presents, sinó al mateix temps, de forma virtual amb els que estan confinats a casa.

I ara només falta que, a més, se n'hagin de responsabilitzar del control d'autoproves d'antígens. Es tracta ja d'una qüestió de dignitat.