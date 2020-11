Autèntica invasió a la natura Autèntica invasió a la natura

Autèntica invasió a la natura

Joan Roma i Cunill

05.11.2020 | 21:16

Si les darreres temporades de bolets havien estat problemàtiques, la d'aquest any és per a no oblidar. Per a no oblidar, però treure'n les lliçons pertinents. Som un país acostumat a les "arrencades de cavall, i parades d'ase", i de nou queda demostrat amb un bon nombre d'anuncis de planificació...