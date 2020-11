Pols esportiu entre la Generalitat i la UFECcat 

Cartes dels lectors

Carla Pérez Vílchez

05.11.2020 | 14:42

La Generalitat anul·la allò que sempre ha recomanat? El tancament dels centres i clubs esportius ha deslligat el caos i el desgrat entre el miler de persones catalanes que dedicaven part del seu temps a l'esport.

El passat 30 d'octubre, la Generalitat va decretar el tancament total dels gimnasos i centres esportius de tot Catalunya durant les pròximes dues setmanes. Aquestes darreres mesures no van agradar gens a gran part de la població que, com a usuaris freqüents d'aquests centres, els va semblar una mesura innecessària i desproporcionada.

El miler de persones catalanes pertanyents tant a clubs esportius com a gimnasos van fer notar el seu descontentament a les xarxes socials, com ara Instagram, "respostejant" fotografies de la pàgina oficial de la UFECcat (Unió de Federacions Esportives de Catalunya), amb missatges com "l'esport és un servei essencial", "l'esport és segur" i "no a l a suspensió de l'activitat esportiva", entre d'altres.

El president de la UFEC, en Gerard Esteva, a més, va expressar la seva postura demanant a la Generalitat una rectificació i una possible continuació d'aquestes activitats esportives tant a clubs com a les diferents instal·lacions, tenint en compte el baix índex de contagiats a gimnasos gràcies a les seves mesures d'higiene i protocol. La Generalitat, per la seva banda, no ha anunciat cap modificació.