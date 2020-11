"Homo sapiens"

Josep Ballbè i Urrit

04.11.2020 | 20:55

La saviesa ve a ésser un valor humà que ens permet pensar i actuar amb noblesa. Amb independència que un pugui tenir més o menys cabal de coneixements, la veig més com una forma intel·ligent davant el fet vital. Seguint aquest mateix perfil, sempre he cregut que el refrany és com un llibre...