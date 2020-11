Ara és demà

Rut Martínez i Iván Martos, membres del consell nacional de Catalunya en Comú

04.11.2020 | 20:55

En aquests temps que estem vivint de grans incerteses, provocades per la situació de pandèmia del Covid-19 a tot el planeta i les seves repercussions, ens trobem davant la situació de preguntar-nos si les ciutat i els barris són espais adequats per viure-hi de forma saludable. Com moltes de nosaltres hem pogut...