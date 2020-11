Cartes dels lectors

María Isabel Redondo

03.11.2020 | 09:37

Me dirijo a ustedes para denunciar mi malestar cuando paseo a mis perras atadas y tengo que pasar por otro sitio porque hay hasta diez perros sueltos, circunstancia que se suele producir en la zona de la avenida del Parlament.

Ayer grité cuando me salió al paso un rottweiler, suelto y sin bozal. He llamado varias veces al Ayuntamiento y no veo solución.

Este verano un pastor alemán salió corriendo detrás de un niño que jugaba corriendo y el padre corrió detrás y resbaló. ¿Hay necesidad de esto por la negligencia de la gente cuando está prohibido dejar los perros sueltos?

Les agradecería su interés, supongo que habrá más barriadas con este problema.