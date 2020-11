Editorial

02.11.2020 | 21:14

A l'agenda de l'Ajuntament de Terrassa apareixia ahir que el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert, participa avui, dimarts, a la sessió telemàtica de debat sobre el desplegament territorial de les polítiques d'ocupació en el marc del procés participatiu endegat pel Departament de Treball. Es diu que en aquest procés es vol definir l'estratègia catalana d'ocupació per al pròxim decenni i el govern municipal vol reivindicar el paper de lideratge territorial de Terrassa en el desenvolupament de polítiques per al foment de l'ocupació de qualitat i l'activitat econòmica, valorant el treball fet en el marc del Pacte de l'Ocupació amb els agents socials i econòmics. No perdem de vista la rica semàntica d'aquests pactes.

Serà molt interessant el debat, com interessant seria conèixer un balanç del Pacte per l'Ocupació. No és cap retret a aquest govern, perquè en realitat no ha tingut temps de fer gran cosa en el marc d'aquest pacte, es tracta de posar una vegada més sobre la taula l'escepticisme que causa aquest tipus de fòrums dels quals es té amplíssima informació en el moment de la seva ambiciosa constitució, però que finalment, en general, s'esvaeixen en el temps sense que es conegui massa el que s'ha fet i, si no s'ha pogut fer res, per quina raó ha estat.

Curiosament, l'anunci de l'assistència del tinent d'alcalde Isaac Albert a aquest debat virtual ha coincidit amb la suspensió d'un acte previst per a aquest matí en el qual l'alcalde, Jordi Ballart, acompanyat, com és habitual, pel tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, juntament amb agents socioeconòmics que formen part del Pacte per l'Ocupació de Terrassa, anava a signar un compromís per treballar conjuntament i fer front a l'actual crisi sanitària i econòmica causada per la pandèmia de la Covid-19.

Prèviament s'havia de signar un document per part dels mateixos actors al qual s'havia de testimoniar l'adhesió de tots els agents al full de ruta del Pla de Xoc de l'Ajuntament de Terrassa davant la pandèmia. Recordem que el Pla de Xoc és l'alternativa al fracàs del Pla de Ciutat que va proposar el govern municipal a la resta de partits amb representació municipal i recordem també que es va confeccionar amb l'acumulació asistemàtica d'una carta als Reis d'Orient de tots els departaments de l'Ajuntament i no n'hem tornat a sentir a parlar fins ara; és a dir, hem conegut que s'havia de fer una signatura d'adhesió com a prèvia d'una altra signatura de benintencionades voluntats de rica semàntica en un acte que s'ha suspès sense més explicació.

Efectivament, seria molt interessant veure com el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat posa en valor al debat virtual d'avui el lideratge territorial de Terrassa en el desenvolupament de polítiques per al foment de l'ocupació de qualitat i l'activitat econòmica.