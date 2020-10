Editorial

30.10.2020 | 20:56

Dèiem ahir que alguna cosa es movia al servei de neteja de Terrassa. Parlàvem que tot es tracta de generar un difícil equilibri entre la responsabilitat ciutadana i l'eficàcia de l'administració municipal. Tots hi hem de posar de la nostra part; fa molt que l'Ajuntament no fa gaire i els ciutadans no acabem de trobar el punt. Doncs bé, ahir, al carrer de Giralt i Serrà, al migdia, va passar el camió de recollida del vidre. De fa mesos és habitual que s'acumulin multitud d'ampolles al voltant del contenidor d'aquest material, ja que s'omple molt de pressa i els veïns no tenen on dipositar les ampolles més que a terra. No és culpa dels veïns, ja que segurament es podrien millorar les freqüències de pas d'aquesta i d'altres recollides; és més, molts es preocupen de deixar les ampolles en bosses per evitar la seva dispersió al carrer.

Hi ha altres episodis que es produeixen en aquest punt concret, com pot passar a qualsevol indret de la ciutat, en què sí que hi ha una irresponsabilitat manifesta dels veïns, abandonant al voltant dels contenidors tota mena d'estris, que poden estar molts dies sense que ningú els reculli. Però avui parlem del vidre. Dèiem que va passar el camió i l'operari d'Eco-Equip no només va buidar el contenidor al camió, sinó que es va preocupar de buidar totes les bosses plenes d'ampolles al camió i després va dipositar les bosses al contenidor groc. Però el seu zel no es va quedar aquí, sinó que va acomiadar momentàniament el camió, que obstruïa el pas al carrer, per quedar-s'hi i ordenar el desgavell, aquest sí, producte de l'incivisme, que hi havia al voltant de la resta de contenidors. Ben endreçada la zona, el treballador es va dirigir al camió, que l'estava esperant pacientment a la cantonada.

És un cas real, que pot servir d'exemple paradigmàtic del que dèiem ahir. L'actitud de l'empleat de la neteja no ha estat l'habitual del servei, en línies generals, i per això va cridar l'atenció, però seria bo que servís d'exemple, no tant per als altres empleats de l'empresa municipal, que també, sinó per als mateixos veïns que van poder veure com un treballador municipal perdia un temps preciós endreçant espais que pertanyen a tots i que entre tots embrutem. Si els ciutadans féssim un ús responsable de l'espai públic i els serveis municipals estiguessin ben dotats i milloressin la seva eficàcia, tot seria més fàcil.