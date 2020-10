Editorial

29.10.2020 | 20:58

Alguna cosa sembla que es mou entorn la neteja de la ciutat. Es tracta d'un gravíssim problema que arrosseguem des de les retallades del pressupost municipal durant la crisi econòmica que es va iniciar el 2008. La falta de recursos i la impossibilitat de noves contractacions va portar l'empresa municipal a una situació certament complexa que ha estat impossible de solucionar fins ara. De fet, els seus responsables reconeixien que no es tractava d'una qüestió d'inversió immediata, sinó que la situació era tan complexa que, fins i tot, s'havia d'adequar l'empresa per digerir noves inversions.

En aquell moment, a l'anterior mandat, també es va posar de manifest el problema d'ECO-EQUIP amb les baixes laborals. Val la pena, com va dir el regidor d'Urbanisme, Carles Caballero, estudiar que passa a l'empresa. Parlava d'unes baixes estructurals d'un 25 per cent del personal. Hi ha cent treballadors de baixa d'una plantilla de 400; un total de 25 són per culpa de la pandèmia (recordem que un treballador d'ECO-EQUIP va morir a la primavera per culpa del coronavirus) i la resta són per altres afeccions. Parlar de baixes estructurals és dir que, amb pandèmia o sense, hi ha aquesta xifra de treballadors malalts o lesionats. Igual s'han de revisar els protocols de prevenció de riscos laborals.

Diem que alguna cosa es mou, perquè finalment es fa front a un augment important de la plantilla amb la incorporació d'un centenar de treballadors que puguin suplir als que estan de baixa, a més de la incorporació de nous vehicles i material, que ja estaven previstos. Es tracta d'una bona notícia per la ciutat, ja que la situació a la ciutat és realment problemàtica, com es pot comprovar cada dia al carrer. Les queixes veïnals són habituals i comença existir la sensació que la brutícia a Terrassa és un mal endèmic d'impossible solució.

Una de les mesures que ajudaran a mantenir la ciutat neta són càmeres que vigilaran la utilització dels combois de contenidors segons les ordenances municipals. La falta de civisme serà perseguida i sancionada. Al final, l'equilibri entre l'eficàcia de l'administració i la responsabilitat ciutadana és la clau de tot plegat, també de la neteja.