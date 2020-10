Editorial

28.10.2020 | 21:22

Nou rècord de contagis, ingressos i morts. S'estudien noves mesures restrictives." Aquest titular es pot repetir com un mantra durant les setmanes vinents; pot tenir vigència per a qualsevol dia de la setmana. I cada dia ens sorprenem amb l'anunci que es fa sobre la necessitat de més mesures restrictives que no s'adopten de forma immediata. Les notícies sobre la pandèmia enfosqueixen el paisatge del nostre futur més immediat sense saber exactament on és el límit i fins a on arribaran les mesures de restricció. L'escalada continua en augment, però la incertesa se centra ara en el fet que no sabem si el Govern de la Generalitat pot o no decretar un confinament de cap de setmana, perquè, una vegada més, jurídicament, no pot prendre aquesta decisió. Però és que sembla que ni el mateix govern de Madrid podria fer-ho perquè el decret d'estat d'alarma no contempla aquesta possibilitat.

La sensació general és que no en sabem. Hem de defensar el confinament? Els tancaments perimetrals? Les mascaretes són efectives? Més enllà de la distància, la higiene, la prudència i ara la ventilació, no sabem i no entenem res i de mica en mica ens instal·larem en l'actitud pacient d'esperar la immunitat de grup, tot i que en aquest escenari seria més adient utilitzar l'expressió d'immunitat de ramat. En qualsevol cas estem a l'espera de les noves i immediates mesures restrictives que prepara la Generalitat, que segurament farà públiques avui, i esperar que siguin eficaces.