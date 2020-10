Editorial

Mesures

28.10.2020 | 21:22

Nou rècord de contagis, ingressos i morts. S'estudien noves mesures restrictives." Aquest titular es pot repetir com un mantra durant les setmanes vinents; pot tenir vigència per a qualsevol dia de la setmana. I cada dia ens sorprenem amb l'anunci que es fa sobre la necessitat de més mesures restrictives que no s'adopten...