Girona sempre m'enamora

Josep Ballbè i Urrit

28.10.2020 | 21:22

Un amic meu (i lector diari) em critica quan trio temes religiosos. Mantenim un bon nivell de confiança i sap que li ho agraeixo. Li responc amb la dita que "de tot hi ha a la vinya del Senyor". No vull pas fer de moralista. Concebo la premsa com a quelcom plural i diàfan, on no haurien de tenir cabuda barrines...