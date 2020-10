Dols

M. Mercè Collell, psicòloga clínica i psicoanalista

28.10.2020 | 21:22

OM cada any s'acosta la data de l'1 de novembre, la festa de Tots Sants, el dia de difunts. Abans de la situació actual, la mort no era tan present a les nostres vides, el tarannà consumista no en vol saber res, de pèrdues i de dolor. La nefasta pandèmia ha fet present la parca, moltes famílies han tastat el seu...