Agressions

Editorial





29.10.2020 | 04:00

La notícia sobre un grup d'adolescents que es dedica a apallissar altres noies joves i fins i tot familiars adults genera sorpresa, desconcert i essencialment tristor. Resulta incomprensible que un grup de noies s'organitzi, com sembla que fa, per anar literalment de "caça" pel carrer. Afortunadament les denúncies han activat l'acció policial i també la de les autoritats municipals. És especialment valuosa la iniciativa de portar a terme una acció de caràcter social des de l'esplai la Fàbrica per reconduir la conducta de les agressores cap a actituds cíviques i de convivència.