Molt més que cinema Molt més que cinema

Molt més que cinema

Pep Forn i Cadafalch, regidor d'Economia Social i Innovació, Universitats, Turisme i Projectes audiovisuals

27.10.2020 | 21:09

Malgrat ens hagués agradat que Terrassa pogués celebrar la seva tercera setmana del cinema en unes altres circumstàncies, tenim clar que com a Ciutat Creativa del Cinema per l'UNESCO tenim un compromís amb la ciutadania per la màgia del setè art. Un art, el cinema i per extensió l'audiovisual, que...