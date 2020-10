Avaluar la pròpia felicitat

Pere Reixach, especialista en Estudis del Pensament i Estudis Socials i Culturals / Àmbit Maria Corral

27.10.2020 | 21:09

M'atreveixo a preguntar a l'amable lector, amb la confiança que em sabrà perdonar: És vostè feliç? Penso que la possible resposta pot ser categòrica: un sí o un no. També pot ser: depèn, a estones o bé dies sí i dies no. Si fa o no fa, com va sentenciar, Jacinto...