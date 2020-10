Cartes dels lectors

Baldomero Arnau Rivera

27.10.2020 | 10:38

Una coneguda va tenir un contacte directe amb dues persones amb PCR Covid (+) i va contactar el dia 15 d'octubre amb el CAP Sant Llàtzer per fer-se'n la prova.

Li van dir que li trucarien. Com a persona responsable, malgrat no haver-li-ho dit, es va aïllar juntament amb les persones que comparteixen casa.

Amb l'angoixa comprensible, al no rebre cap trucada dissabte, va anar al CAP Terrassa Nord i malgrat estar allà no li van voler fer.

A dia d'avui, una setmana!, encara ningú no li ha dit res.

És així com prevenen els contagis?

Menys paraules, més bona organització i millor gestió dels recursos disponibles.