Justificació Justificació

Editorial

Justificació

26.10.2020 | 21:47

Dèiem la setmana passada que, quan se sent parlar d'una nova mesura, s'aplicarà de forma més o menys ràpida. Doncs ja tenim toc de queda i està en marxa el confinament de cap de setmana, del qual ahir mateix es parlava ja amb total familiaritat. No sabem si s'aplicarà aquest cap de setmana, però no...