Editorial

22.10.2020 | 21:26

Una vegada més hem de dir que hi ha situacions incomprensibles a la política i per tant, a l'administració, segurament perquè no coneixem les interioritats. El govern ha posat a sobre de la taula la possibilitat d'habilitar el toc de queda en funció de paràmetres epidèmics. Sembla que hi ha hagut reticències des de Catalunya, Euskadi i Madrid, però el principal obstacle és que els serveis jurídics encara no saben quina és l'eina jurídica que empari la mesura. I això és el que no s'entén, que a hores d'ara no es puguin prendre decisions perquè no es coneixen els instruments jurídics que permetin la seva articulació.

El sector de la restauració és, segurament, un dels més interessats en aquesta nova mesura, que s'està imposant a diversos països europeus. De fet, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha dit aquest matí que el toc de queda pot contribuir a flexibilitzar les restriccions, especialment al sector de l'hostaleria. El tancament de bars, restaurants i centres d'estètica està tenint uns efectes devastadors, molt tocat del primer confinament i que ara, amb molts problemes, intentava recuperar una mica l'alè. Es tracta d'un sector format essencialment per autònoms i petites empreses, sense capacitat per suportar una situació com aquesta tot i els ERTO i les minses ajudes que promet la Generalitat. Si és cert que el toc de queda pot compensar les limitacions d'obertures de bars i restaurants, estem davant d'un escenari que, almenys, hauria de permetre reconsiderar les restriccions.

Es parla de la possibilitat de decretar el toc de queda a les 11 de la nit, moment en el qual podrien tancar bars i restaurants. Segur que seria una decisió celebrada al sector. Com dèiem no fa gaire, s'ha d'estar molt segur que el principal focus de contagi són els bars i restaurants per mantenir una mesura això. I diem això, perquè tots els experts diuen que les xifres de contagis, tal com s'està demostrant dia a dia, aniran en augment i per tant, el que, en un primer moment, s'ha previst per quinze dies es pot convertir en moltes setmanes. Serà impossible que la gran majoria de bars i restaurants pugui sobreviure si les restriccions es mantenen fins al mes de desembre.

Mentrestant, la preocupació està una vegada més als centres hospitalaris. Tornen a optimitzar espais davant l'elevat volum d'ingressos que s'estan produint i que sembla que es produiran durant les setmanes vinents. El Consorci Sanitari amplia esplais i obre una planta amb 30 llits. Els símptomes de què la cosa va per llarg són evidents.