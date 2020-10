Centralismes mal entesos Centralismes mal entesos

Joan Roma Cunill

22.10.2020 | 21:26

Encara lluny de les festes de Nadal i Reis, la consellera de Sanitat, ja ha anunciat la previsió de suspendre les Cavalcades de Reis, així com mantenir la xifra de sis comensals per a qualsevol tipus de celebracions. No discutiré la necessitat de mantenir el nombre reduït de comensals, tant temps com faci falta,...