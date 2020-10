3.677 represaliats?

| Cartes dels lectors

Josep Figueras i Palà

21.10.2020 | 10:38

He vist al Diari del dissabte, dia 17, la llarguíssima llista de noms de terrassencs que varn ser "executats, empresonats o desterrats2 pel franquisme.

Jo no sóc historiador, però tin molts anys de vida i força memòria. "Les dades són brutals", diu l'historiador del CETH.. Jo hi afegiria que són dubtoses i insegures. Moltes de les persones que surten a la llista les he conegudes i no em consta que haguéssin estat mai víctimes del franquisme. Com, per exemple, entre d'altres, un meu cunyat, una tia meva, el rector del Sant Esperit, el delegat local del sindicat CNS, o bé aquell que va morir al front amb el Terç de Montserrat. I a més a més, apssen de cinquanta els noms repetits, alguns només amb un accemnt afegit.

Per cert, quan feu la llista dels que foren afusellats a Terrassa durant la guerra del 1936, no us descuideu el nom del meu pare.