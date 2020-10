Pessimisme

Editorial

19.10.2020 | 21:37

Aquest cap de setmana més de 40 persones han ingressat als centres hospitalaris de la ciutat. Ja tenim més de 150 pacients ingressats, amb la qual cosa estem ja en xifres del mes de març, quan la pandèmia va donar la cara entre nosaltres. La mala notícia és que els experts diuen que l'augment de les xifres de contagis seguirà pujant tot i les mesures adoptades per la Generalitat.

El tancament de bars, restaurants i centres d'estètica i la reducció d'aforament als comerços i algunes activitats no impediran, a curt termini, que les línies de contagis ja iniciades es tallin. És probable que puguin impedir que se n'iniciïn de noves, però els contagis que s'estan incubant i els que aquests provocaran no es poden parar. Un especialista deia fa pocs dies que l'epidèmia és comparable, en aquest sentit, a un gran tren que quan ha de parar ha de realitzar una llarga frenada que fa que continuï guanyant terreny. De fet, les estadístiques diuen que el risc de rebrot continua creixent a Catalunya (les xifres de Terrassa són eloqüents al territori), però sembla que s'estanca la velocitat de contagis.

Aquesta circumstància fa que el comentari generalitzat es refereixi al fet que les mesures restrictives que va adoptar la Generalitat la setmana passada no seran només per a quinze dies, sinó que s'aniran dilatant en el temps fins a aconseguir els resultats que es busquen, que són controlar el creixement de la pandèmia i evitar novament el col·lapse del sistema sanitari. I això, a risc de col·lapsar l'economia d'un segment de la societat molt ampli. Estudis de recent publicació diuen que la meitat de les petites i mitjanes empreses veu molt complicat la seva continuïtat per la crisi del coronavirus i que el 85 per cent creu que la seva viabilitat és molt difícil a un any vista. A la Xina, han superat la pandèmia i estan creixent ja quasi al cinc per cent.

A la resta d'Espanya es donen situacions també molt complicades que donen una idea de la gravetat de la situació a tot el territori. A Burgos i altres ciutats de Castella i Lleó i també a Navarra i a l'Aragó s'adoptaran aquesta mateixa setmana mesures restrictives molt similars a les de Catalunya i fins i tot hi haurà confinaments. La qüestió és si davant la generalització del risc a tot l'Estat no s'haurien de prendre mesures genèriques que unifiquessin criteris. La coordinació entre territoris serà essencial per frenar la pandèmia.