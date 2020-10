L'objectivitat

Josep Ballbè i Urrit

19.10.2020 | 21:37

'any vinent, s'acomplirà el segon centenari de la fundació del prestigiós diari britànic The Guardian. És per això que em sembla necessari insistir en uns conceptes que entenc com a eternament vàlids i irrenunciables: l'objectivitat per damunt de tot. Malgrat aquest principi, vull pensar que no...