Fent surf sobre la segona onada Fent surf sobre la segona onada

Fent surf sobre la segona onada

Ramon Bosch

16.10.2020 | 21:19

RESILIÈNCIA. És la paraula de moda en aquests moments. Si fa un temps tothom s'havia d'apoderar i els fets esparsos s'havien d'unir per construir un relat, ara hem de ser resilients. No sé si ho aconseguirem ser, sobretot els que ja tenim una certa edat i, per tant, tendim més a l'encarcarament que a la...