15.10.2020 | 20:30

NO s'entén. Per molt que ens ho expliquin no entenem com, amb la quantitat d'assessors jurídics de què ha de disposar un Govern autonòmic o fins i tot el govern d'un Estat s'hagi d'esperar una sanció judicial per aplicar mesures contra la pandèmia o es corri el perill que una ordre ministerial o de la Generalitat la pugui tombar un jutge, legítimament, que és el que resulta inexplicable. No parlem de si les mesures són adequades o no, no parlem tampoc, insistim, de si els jutges poden oposar-s'hi -és evident que sí-; parlem que els governs, encara que podrien, no es doten de les eines necessàries per adoptar les mesures que creguin convenients. Tenim exemples a Catalunya i tenim també el paradigmàtic de Madrid, que encara cueja i ahir ens vam trobar, en un altre exercici d'improvisació del Govern de la Generalitat, amb què no sabíem si les mesures excepcionals aprovades aquesta setmana pel Procicat s'aplicarien o no. Finalment es va decidir que sí.

No entrem en si les mesures són les idònies per aplanar la corba; és cosa dels científics valorar si és a bars i restaurants on es produeixen més contagis. Per prendre una mesura així, que afecta tanta gent s'ha d'estar molt segur i s'ha de demostrar que no es tenen altres alternatives. Limitar moviments pot ser una solució, fer PCR està bé, però si després no es fa un seguiment dels positius, ni el tancament dels bars serveix per res ni tampoc les PCR. El que critiquem és que si realment s'ha d'aplicar aquesta decisió o qualsevol altra i va contra la llei, hi ha eines, com pot ser el decret d'estat d'alarma, que no només està a l'abast del govern central, sinó també de les autonomies.

Ho tornem a dir: les inseguretats que genera que un jutge desautoritzi un govern fa relativitzar la sensació de perill i sobretot, la confiança de la ciutadania en els gestors de la sanitat pública i molt més quan veiem que la pandèmia està descontrolada.

Per cert, ara només ens falta que la presidenta de la comunitat de Madrid, amb la que té muntada a casa seva, vingui a criticar les mesures que es prenen a Catalunya. Amb un contagi ja comunitari, amb una pandèmia desbocada a Madrid, ve a criticar les decisions de la Generalitat. Això encara s'entén menys.