Les agendes al calaix

Josep Puy

14.10.2020 | 21:36

EM sembla que, de manera quasi definitiva, haurem de desar les agendes i les planificacions a mitjà i llarg termini. El professor Niño Becerra, home molt assenyat i de pronòstics prou encertats, parlava de viure al dia com la fórmula més apropiada a què ens haurem d'acostumar d'ara en endavant. No hi ha...