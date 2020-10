Qui es fa càrrec de la reconstrucció? Qui es fa càrrec de la reconstrucció?

Qui es fa càrrec de la reconstrucció?

Salvador Cardús Ros

09.10.2020 | 21:07

A diferència de la recessió econòmica mundial de 2008, l'impacte de la Covid-19 no té uns culpables tan fàcils d'identificar. Per molt que el president dels Estats Units, Donald Trump, s'escarrassi a dir que és culpa de la Xina, la pandèmia -com totes les pandèmies de la història de...