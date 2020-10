Editorial

08.10.2020 | 20:26

La conselleria de Salut ha fet marxa enrere en la seva anunciada intenció de permetre la reobertura de discoteques i sales de ball. La decisió ha provocat la reacció indignada del sector, ja que molts dels seus components, quan van conèixer que el Procicat donava llum verda a la reobertura, tot i que amb moltes restriccions, havien omplert neveres, realitzat preparatius i fins i tot, contractat actuacions musicals, inicialment permeses.

El sector de l'oci nocturn ja considerava insuficient la mesura tal com havia sortit del Procicat, però la darrera decisió ha estat una gerra d'aigua freda per a les seves aspiracions.

La veritat és que s'entén poc. La conselleria de Salut forma part del Procicat i no té molta explicació que al matí es digui alguna cosa i a la tarda, en funció d'unes dades que segur que no eren molt diferents de les que es tenien quan es dóna el vistiplau, es decideixi després que els locals no s'obriran. La forma de gestionar-ho no ha estat adequada, ja que quan es van demanar explicacions pel retard en la publicació al DOGC es va dir que hi havia uns errors que s'estaven esmenant, quan en realitat s'estava reconsiderant la mesura.

Tot i que la gestió ha estat molt desencertada, es tracta d'una mesura complicada de jutjar, ja que sembla que es basa en la previsió d'un empitjorament de la pandèmia per a les pròximes setmanes. Es vol evitar que l'oci nocturn contribueixi al fet que les dades puguin ser molt més greus del que ja es preveu. Per una banda, és evident que les discoteques, sales de ball i karaokes no poden ser responsables de la tercera onada del coronavirus, ja que ha estat prohibida la seva obertura. Precisament, un dels arguments que s'utilitzava des de la mateixa Generalitat era que les discoteques contribuirien a disminuir la incidència de concentracions lúdiques prohibides de gent jove, segment sobre el qual s'ha posat el punt de mira com a directament responsables d'una bona part dels nous contagis després de la desescalada.

Tot i que la decisió es fonamenta essencialment en la prudència, el sector se sent molt perjudicar i demana explicacions. Fins i tot, s'han sentit algunes veus que demanen la dimissió de la consellera Alba Vergés. La Covid-19 està descontrolada a Europa i difícilment es podran adoptar mesures que acontentin a tothom.