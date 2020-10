Diada valenciana Diada valenciana

Josep Ballbè i Urrit

08.10.2020 | 20:26

EL 9 d´octubre de 1238 entrava a València el rei Jaume I, el "conqueridor". Aquesta data concreta fou escollida per a celebrar la festa nacional de tota la seva comunitat. Ben bé un mes després de la Diada nacional de Catalunya, dins d'un any enterbolit, per la pandèmia de la COVID-19, vull retre...