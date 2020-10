La música: aliment de vida

Jordi Serra

07.10.2020 | 21:37

LA música€ Parlar de la música€ ¿Què es pot dir d'ella que no us digui i transmeti millor ella mateixa i expressat molt millor del que es pugui dir amb paraules? Segurament, en l'evolució humana, la música va ser anterior a la parla. De ben segur, l'home va escoltar el cant dels ocells, i va...