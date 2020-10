Editorial

06.10.2020 | 21:07

Ja no podem dir que les xifres de la crisi econòmica i social provocada pel coronavirus són alarmants o preocupants. Ja fa més de sis mesos que estem alarmats i preocupats; senzillament són mostra eloqüent del que ha passat i del que està per venir. Les xifres que publiquem avui són del segon trimestre, quan els efectes del coronavirus en l'economia es van començar a deixar sentir.

Els ERTO i les mesures excepcionals adoptades per l'administració per fer front a la situació provocada pel confinament van frenar el que podia haver estat un cataclisme econòmic molt més greu del que està sent. Però moltes empreses terrassenques es van quedar en el camí al segon trimestre, quasi el 10 per cent. Fa por pensar en les estadístiques del tercer trimestre, tot i que les dades de l'atur al mes de setembre van ser esperançadores. Cada mes que passa sense vacuna, sense possibilitat de recuperar la normalitat, la debilitat de moltes empreses i, especialment, autònoms, és major. Molts d'ells no tenen suficient amb els ERTO i necessiten liquiditat per continuar endavant. No tothom va tenir accés als crèdits ICO i els que van accedir no tindran recursos per molt de temps si no es recupera la seva activitat.

Sobre aquesta qüestió valdria la pena pensar en com es presenten les dades: els treballadors en ERTO no sumen les xifres de nous aturats, però quan els mateixos treballadors són desafectats sí que es compten com a nous empleats. A la comarca del Vallès Occidental, el nombre de treballadors afectats pels expedients de regulació temporal d'ocupació és pràcticament de 104 mil.

Les xifres de l'atur al setembre van ser més bones del que s'esperava, però cal comprovar com suporten les empreses la crisi a mesura que es va avançant en el temps, tot i tenir els ajuts dels ERTO, per moltes d'elles insuficients, perquè, com diem, es tracta de petites organitzacions sense muscle econòmic suficient per mantenir estructures mínimes sense ajudes.

Els sectors que en major mesura estan patint la crisi, quan a pèrdua de llocs de treball, estan sent els de serveis a la ciutadania i els serveis al consumidor, el que dóna una idea del perfil de les empreses i treballadors especialment afectats.