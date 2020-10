Pujava muntanyes des de que tenia un any Pujava muntanyes des de que tenia un any

Joan Carles Folia Torres

06.10.2020 | 21:07

ONZE del matí d'un dia de tardor qualsevol a la falda del Montseny, preparat per dur a terme una de les moltes caminades d'interacció amb el medi natural. De sobte darrera meu uns plors de vailet que m'obliguen a girar el cap i veure què passa i allà, a escassos 20 metres, em trobo un marrec de no més d'un any...