Partida d'escacs

Josep Ballbè i Urrit

06.10.2020 | 21:07

LORD Byron deia: "només surto de casa per a renovar la necessitat d´estar sol". De fa mig any, les nostres relacions socials han canviat de dalt a baix. Encara no hi ha ningú --amb cara i ulls-- que es vegi amb cor de predir quan i com acabarà aquesta "pruna" que vivim. De fet, però,...