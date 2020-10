Anar a comprar a plaça Anar a comprar a plaça

Anar a comprar a plaça

Ramon Bosch

02.10.2020 | 21:36

SENTO per la ràdio una periodista, o similar, que intenta dibuixar la tipologia de la gent que va a comprar al mercat, s'entén, a Barcelona. Penso que deu ser en aquella ciutat perquè la taxonomia de compradors que ella fa s'adiu ben poc amb el que jo he pogut observar durant els anys que fa que hi vaig a Terrassa. Diu que...