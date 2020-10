Falten 5.000 M per a santitat en cinc anys Falten 5.000 M per a santitat en cinc anys

Falten 5.000 M per a santitat en cinc anys

Joan Roma Cunill

01.10.2020 | 21:25

PER raons que ara no venen al cas, he hagut de fer diverses tramitacions sanitàries, en els darrers mesos per a d'altres persones, i he constatat el canvi brutal en rapidesa i qualitat, respecte anys enrere. Pobre del que es posa malalt, en aquests temps, i no ho dic pel virus, que també, sinó per un descens notable de...