Editorial

30.09.2020 | 20:50

El sidral que s'ha muntat a Madrid és per llogar-hi cadires. No volem pensar què passaria si a Catalunya es registrés un escenari com el que existeix a Madrid, amb 54 mil nous casos declarats (el matís que són els declarats és molt important) de Covid-19 els darrers catorze dies. Si per no treure a temps una pancarta s'ha inhabilitat un president d'un govern, què no passaria si parléssim de salut pública i de la vida de milers de persones.

És poc menys que vergonyós el que està passant. Dimarts es va arribar a un acord ple de supèrbia i arrogància: s'estipula l'aplicació d'uns criteris restrictius amb la condició que s'apliquin a la resta de ciutats espanyoles, exactament el que ja va demanar la presidenta Ayuso el cap de setmana. Ahir es diu que no, que s'han d'aplicar més criteris, a part dels indicadors que es van agafar com a referent: el nombre de 500 contagis per cada 100 mil habitants, una pressió sobre els hospitals d'un 35 per cent d'ingressos i una taxa de positius superior al 10 per cent a les proves diagnòstiques.

El gran problema d'aquesta situació és que s'estan confonent els termes i a Madrid s'ha plantejat una acarnissada lluita política quan s'hauria d'estar parlant en termes epidemiològics. El confinament és anatema per a un Partit Popular inútil, incapaç de gestionar una pandèmia absolutament descontrolada al seu territori. Els que demanaven el comandament únic són els que es neguen deixar que altres preguin decisions per ells. I, mentrestant, el Govern de Pedro Sánchez permetent que es reprodueixin a Madrid models de gestió que només es poden comparar amb Brasil i els Estats Units. No oblidem que Madrid va ser la darrera autonomia que va imposar l'obligatorietat de dur mascareta pel carrer.

Estem davant la imposició de criteris econòmics per sobre dels criteris epidemiològics i els resultats estan a la vista. Ja s'ha esperat massa. Repetim, 54 mil contagis els darrers catorze dies (declarats), quasi 800 per cada 100 mil habitants, i molts hospitals sobrepassant de llarg la seva capacitat de malalts crítics: què hagués passat si a Catalunya s'hagués donat una situació similar o fins i tot menys greu que a Madrid? Què hi hagués dit el Partit Popular? I Ciutadans? Com reaccionarà ara el Govern espanyol després del nou lleig de la presidenta Ayuso d'ahir?