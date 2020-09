La llegítima i el desheretament La llegítima i el desheretament

Laia Gómez Garcia

25.09.2020 | 21:46

A llegítima és el dret que tenen determinades persones a obtenir part del patrimoni que hi ha en la successió d'una persona. Aquest dret neix en el moment de la defunció i no abans. Les dues coses principals a saber sobre aquest dret és: a qui correspon i com es valora. El dret a la llegítima pertany...