Estat espanyol, democràtic i de dret: una postveritat

Joan Tamayo Sala

23.09.2020 | 21:34

La Constitució espanyola de 1978, la mateixa que durant els últims anys circula, sense parar, per la boca de tots els polítics de l'Estat espanyol, uns per contradir-la i altres per santificar-la, com una sagrada escriptura, única "i immutable", comença dient en el seu article 1 el següent:...