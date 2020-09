Adeu a un gran professor Adeu a un gran professor

Adeu a un gran professor

Josep Puy

23.09.2020 | 21:34

QUAN escric aquest article no fa massa estona que hem acomiadat Antoni Moliner Prada, catedràtic emèrit d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva mort ens ha deixat tocats, molt trasbalsats, sense saber què dir i més per a aquells que hi varen parlar fa molt pocs...