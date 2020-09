Tres casos de mediocritat Tres casos de mediocritat

Ramon Bosch

18.09.2020 | 21:10

TORRA. El concepte de confrontació intel·ligent formulat per Puigdemont m'ha semblat un oxímoron des del primer cop que el vaig sentir, com "pluja seca" o "l'escalfor del gel". Al meu modest entendre, buscar la confrontació política i social no és precisament una mostra...