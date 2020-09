La tardor La tardor

La tardor

josep ballbè i urrit

18.09.2020 | 21:10

EMÀ passat, encetem la tardor. En parlo avui, tanmateix, perquè ni demà ni dilluns no hi haurà edició del diari. Se'ns ha passat l'estiu de manera barroera i estranya. Ens l'ha plomat traïdorament un virus que ningú no sap quan escamparà la boira. A veure, però, si amb l'ajut d'algun...