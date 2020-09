El retorn a l'escola, una ciutat més segura El retorn a l'escola, una ciutat més segura

El retorn a l'escola, una ciutat més segura

Salvador Cardús Ros

18.09.2020 | 21:10

'inici del curs escolar, enguany, més que trepidant -que també-, ha estat i segueix sent estressant per a mestres, pares i alumnes. En alguns casos, potser més del necessari si s'hagués actuat amb una mica més de previsió, tot i que també sabem que el fort rebrot estiuenc del virus no era esperat....