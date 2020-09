Ullastrell existeix?

Lluís Vallvé Gabarrón

18.09.2020 | 04:00

Perquè sembla com si no.

Un C.A.P. tancat des de març, el qual es reobrirà el 5 d'Octubre, 1 matí i 1 tarda a la setmana, però... Atenció! Sense Metge!! Una infermera i un administratiu són tot l'equip sanitari que mereixem a aquest Poble després de 7 mesos de tancament...

Un servei de Correus, que l'únic bo que té, és el seu amable Carter, que no disposa d'ordinador per enregistrar els enviaments, i ni tan sols està dotat d'una bàscula per pesar els sobres i els paquets. Fins i tot a l'oficina de Montserrat en tenen...!

De la cobertura de mòbil, millor ni en parlem, que per 60 euros al mes ja pots tindre fibra òptica, però de trucades i dades de telèfon mòbil oblida't.

Ei! Que Ullastrell si existeix, i els seus habitants necessitem uns serveis a l'alçada dels temps que vivim.

Senyors de Mútua de Terrassa, de la Generalitat, de Correus i de l'Ajuntament: Simplement us hauria de caure la cara de vergonya per aquest oblit i aquesta marginació, que ratlla el maltractament social a tot un Poble.