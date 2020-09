Sol com un mussol

Josep Gregori

17.09.2020 | 22:02

Sense cap mena de dubte,el català està tocat de mort a la pública i es passeja com una ànima en pena arreu. És una vergonya i ho sabem. Hauria de passar- me el dia dient a molts profes: " si us plau, benvolguts, parleu català als alumnes " Què podem fer -hi ? L'alumnat d'acollida...