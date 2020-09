Editorial

17.09.2020 | 09:38

Dimarts va visitar el síndic de Greuges Ca n'Anglada. La visita no va ser una anècdota, però sí que podem titllar com a tal el tractament que tant l'oficina del síndic com l'Ajuntament de Terrassa han fet de la visita. No només no es va informar de l'agenda d'ambdues institucions de la visita, sinó que es va fer pública més de 24 hores després amb una minsa nota de premsa i un parell de fotografies. Entenem com a públiques les agendes dels representants públics i, per tant, és incomprensible l'hermetisme entorn de la visita i l'espera de quasi trenta hores per fer-la pública. Si va ser indicació de l'oficina del síndic, és un greu error al qual no s'havia d'haver prestat l'equip de govern municipal. I si la decisió ha estat de l'Ajuntament, l'error és igual de greu.

Estem en una època en la qual el control de la informació s'ha convertit en una qüestió malaltissa a les administracions i institucions, obsessió de la qual l'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa no és aliè, fins al punt que en moltes ocasions s'arriben a invertir els fluxos de la relació natural amb els mitjans, oblidant que el deure d'informació i transparència a la comunitat no implica necessàriament decidir què, com i quan de forma unilateral, intentant convertir els mitjans en actors passius i gregaris i això no és anecdòtic.