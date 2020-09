Quant, quan i com arribaran al sector del retail les ajudes europees? Quant, quan i com arribaran al sector del retail les ajudes europees?

Marga López * L'autora és economista, profesora d'Economia i Empresa d'Escodi

15.09.2020 | 21:43

'HA aconseguit el tan esperat acord europeu que ens ajudarà a sortir, suposadament, de la crisi del coronavirus. Per primera vegada a la història de la Comissió Europea, aquesta s'ha endeutat per tal de finançar aquest fons de recuperació. Mesura sense antecedents, com a resposta a una crisi econòmica...